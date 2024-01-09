الصين تعلن إطلاق قمر اصطناعي بنجاح

الوكيل الإخباري - أعلنت الصين اليوم (الثلاثاء) أنها أطلقت بنجاح قمرا اصطناعيا، وفق ما ذكرت محطة «سي سي تي في»، التلفزيونية الرسمية.

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وأوضح التلفزيون «عند الساعة 03:30 بتوقيت بكين في التاسع من يناير (كانون الثاني) 2024 أطلقت الصين بنجاح القمر الاصطناعي (أينشتاين) مستخدمة الصاروخ (لونغ-مارتش-2سي) في مركز شينتشانغ لإطلاق الأقمار الاصطناعية، وقد وضع القمر في المدار المحدد بنجاح تام».



وحصلت عملية الإطلاق عند (الساعة 07:03 ت غ) وفق ما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).



وأثارت عملية الإطلاق قلقا فوريا في تايوان حيث أصدرت السلطات تحذيرات أمنية عبر الهاتف داعية السكان إلى توخي الحذر في ظل توترات مع الصين، وقبل أربعة أيام من انتخابات رئاسية في هذه الجزيرة. ويبعد مركز الإقلاع نحو ألفي كيلومتر عن تايبيه.



وأوضحت «شينخوا» أن القمر «سيراقب ظواهر عابرة غريبة في الكون شبيهة بوميض ألعاب نارية بهدف الكشف عن جوانب الكون الكثيرة العنيفة وغير المعروفة».

الشرق الأوسط