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الخميس، 02-03-2023 02:30 م

شولتس: أبلغت بايدن بضرورة ألا يصبح الناتو طرفا في الحرب بأوكرانيا

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الوكيل الإخباري- أعلن المستشار الألماني، أولاف شولتس، أنه أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن، بضرورة ألا يصبح حلف الناتو، طرفا في الحرب بأوكرانيا.

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وقال شولتس، خلال كلمة أمام البرلمان الألماني "البوندستاغ": "نحن حريصون على ألا يصبح الناتو طرفا في الحرب وقد أخبرت الرئيس بايدن بذلك، وسأتوجه اليوم إلى الولايات المتحدة لمناقشة هذا الأمر"، مؤكدا أن ألمانيا ستستثمر في قدراتها الدفاعية.

وأفاد بأن "برلين بدأت بشراء مقاتلات "إف-35" إلى جانب معدات وأسلحة أخرى، تنوي اقتنائها هذا العام"، مضيفا: "نود أن نتأكد من أننا قادرون على تلبية تطلعات شركائنا وحلفائنا بطريقة تناسب بلدنا.. نحن بحاجة إلى كل أنواع المعدات والذخائر للحفاظ على قدراتنا العسكرية".

ولفت شولتس، إلى أن "أننا نعلم أن المواطنين الألمان لا يؤيدون إرسال الأسلحة لأوكرانيا.. لكننا ندعم أوكرانيا للدفاع عن نظام الأمن الأوروبي".

وأضاف شولتس، بأن الجيش الألماني درب آلاف الجنود الأوكرانيين بالتنسيق مع الولايات المتحدة وبريطانيا، مشددا على ضرورة الحفاظ على تقديم الدعم المستمر إلى كييف، ومواصلة دعوة روسيا لوقف الحرب.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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