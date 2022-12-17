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السبت، 17-12-2022 01:55 م

شولتس: المهم عدم السماح لخيوط المفاوضات مع روسيا أن تنقطع

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الوكيل الاخباري- قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إنه على الرغم من الخلافات حول الوضع في أوكرانيا، من المهم عدم السماح بانقطاع خيوط المفاوضات مع روسيا.

وأضاف شولتس في مقابلة مع صحيفة Süddeutsche Zeitung: "من المهم ألا ندع خيط المفاوضات مع روسيا ينقطع، رغم الخلافات الجادة في الآراء".

في الوقت نفسه، تهرب شولتس من الإجابة بشكل مباشر عن سؤال عما إذا كان يمكنه تخيل زيارة موسكو في عام 2023.

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ووفقا له، يجب على روسيا أن تنهي عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وقال: "للقيام بذلك، يجب الدخول في محادثات. ويبقى علينا أن نتحقق هل يجب القيام بذلك عبر الهاتف أو بالفيديو أو على طاولة طويلة".

وردا على سؤال حول وجود احتمال للمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، نوه شولتس بأن الوقت قد حان منذ فترة طويلة نظرا للخسائر الكبيرة.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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