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الأربعاء، 05-07-2023 04:49 م

شولتس: زيادة الإنفاق الدفاعي يشكل تحديا كبيرا للميزانية الألمانية

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الوكيل الإخباري - قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إن زيادة مستوى الإنفاق الدفاعي الألماني، سيشكل تحديا كبيرا لميزانية البلاد بأكملها.

وأضاف في كلمة ألقاها أمام برلمان بلاده: "تشكل مسألة الأمن تحديا كبيرا للبلاد، وفي المقابل يشكل ضمان أمن البلاد تحديا لميزانيتنا".

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وألمح شولتس إلى أن الصراع الأوكراني يشكل نقطة تحول تجبر ألمانيا على إعادة النظر في سياستها الأمنية.


وأكد أن برلين تقدم المساعدة العسكرية والمالية والإنسانية اللازمة لأوكرانيا، مشيرا إلى أنه من غير المعلوم حتى اللحظة كم من الوقت ستضطر لتقديمها بعد.


وأشارت وسائل إعلام ألمانية في وقت سابق اليوم الأربعاء، إلى أن الائتلاف الألماني الحاكم قدم مشروع ميزانية جديدة للبلاد لعام 2024، ينص على خفض الإنفاق في جميع المجالات تقريبا باستثناء الدفاع.


ومن جهتها اعتبرت وزارة الخارجية الروسية، إمداد دول حلف الناتو لأوكرانيا بالأسلحة، "لعبا بالنار"، وتحريضا يؤجج الأزمة، ويقوض فرص السلام، وقد يؤدي إلى نشوب حرب نووية.


كما حذرت وزارة الدفاع الروسية، الدول الغربية من إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وتوعدت بسحقها على الأراضي الأوكرانية.

 

RT

 




 

 


 

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