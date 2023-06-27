الثلاثاء 27-06-2023
الوكيل الاخباري

السعودية: نجاح تصعيد الحجاج إلى عرفة ونسبة الالتزام 98%

خطيب عرفة: متى تفرقت الكلمة دخلت الأهواء فسفك الدم الحرام واستحلّ المال المعصوم

5 إصابات بتدهور مركبة في البلقاء

الكرملين: إرادة بوتين في تجنب السيناريو الأسوأ أدت إلى حل أزمة التمرد

الملك يتبادل التهاني بعيد الأضحى المبارك مع قادة دول شقيقة

قبيل العيد.. 205 حوادث حريق في الأردن خلال 24 ساعة

خطبة عرفة من مسجد نمرة بعرفة - مباشر

مستشار سابق في البنتاغون: روسيا ستحرر كل أراضي شرق أوكرانيا

إصابة 3 فلسطينيين في اعتداءات للمستوطنين في أريحا

فيديو .. مشاهد من تفويج الحجاج إلى صعيد عرفات

الثلاثاء، 27-06-2023 01:52 م

الهجرة إلى ألمانيا تصل أعلى مستوى لها منذ عام 1950

231643


الوكيل الإخباري - نتيجة للحرب في أوكرانيا، زاد عدد الأشخاص الذين هاجروا إلى ألمانيا العام الماضي عن الذين هاجروا منها.

فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي بمدينة فيسبادن اليوم الثلاثاء أن فائض الهجرة بلغ العام الماضي 1.46 مليون شخص، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله منذ أن بدأ الإحصاء عام 1950.

اضافة اعلان


وعزا المكتب ذلك بشكل رئيسي إلى اللاجئين القادمين من أوكرانيا.


وسجل المكتب هجرة وافدة إلى ألمانيا العام الماضي بلغت حوالي 2.67 مليون شخص (نحو 1.32 مليون شخص عام 2021)، مقابل هجرة مُغادِرة بلغت حوالي 1.2 مليون شخص (نحو 994 ألف شخص عام 2021). وجاء حوالي 1.1 مليون شخص إلى ألمانيا من أوكرانيا العام الماضي، وغادر منها 138 ألف أوكراني.


وبحسب الإحصائيات، كانت هناك أيضا زيادات كبيرة في صافي الهجرة من سوريا، حيث جاء منها 68 ألف شخص، وكذلك من أفغانستان (55 ألف شخص) وتركيا (49 ألف شخص).

 

وزادت الهجرة من الاتحاد الأوروبي بشكل معتدل، وانحدر أغلب الوافدين منها من رومانيا وبولندا وبلغاريا.


وهاجر الألمان في المقام الأول إلى سويسرا (20 ألف مهاجر) والنمسا (12 ألف مهاجر) والولايات المتحدة (10 آلاف مهاجر ). وبحسب بيانات المكتب، فإن غالبيتهم من الرجال ومتوسط أعمارهم 35 عاما.

 

البيان


 




 

 


 

إقرأ ايضا
649abca04236042fff51ab06

تدشين نصب تذكاري ليوري غاغارين في الجزائر

231643

منذ بدء الحرب.. روسيا أعدمت بشكل تعسفي 77 معتقلاً مدنياً في أوكرانيا

649ab3dc42360430dc71b0fe

الكرملين: إرادة بوتين في تجنب السيناريو الأسوأ أدت إلى حل أزمة التمرد

1077225510_0_0_1892_1065_2072x0_60_0_0_3210712916072ca5135bd714111e1662

محمد بن سلمان يعرب عن دعمه للقيادة الروسية على خلفية أحداث 24 حزيران

image (51)

خبراء أمريكيون: «فاغنر» ستستمر بعد إحباط تمردها

649aa81442360423e73c3995

لوكاشينكو: انهيار روسيا يعني هلاكنا جميعا

أخبار متعلقة
image - 2023-06-22T090725.378

أوكرانيا تستعيد 3 أسرى حرب أطلقتهم روسيا وسلمتهم للمجر

6491a22e4c59b7505051af0a

بوريل: الاتحاد الأوروبي يفتقر إلى الموارد اللازمة لإنتاج الذخائر

6486c8b64236044b523b7faa

كييف تدعو الغرب إلى إنشاء "تحالف جوي"

image - 2023-06-11T103150.595

تظاهرات في ألمانيا ضد تدريبات "الناتو"

64840f074c59b755ea3da03c

مصادر ألمانية تعترف.. دبابات "ليوبارد" تحترق في أوكرانيا

188617

مسؤولة ألمانية: لا نملك «إف - 16» لإعطائها لأوكرانيا