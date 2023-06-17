السبت 17-06-2023
الوكيل الاخباري

عضو بهيئة كبار العلماء يُحدد موعد غرة شهر ذي الحجة ويوم عرفة ويوم عيد الأضحى

بعثة الحج الإعلامية تغادر إلى الديار المقدسة

الشرطة الفرنسية تعتقل مشتبه به في محاولة لاغتيال ماكرون

أمر من الملك سلمان بن عبد العزيز لحجاج بيت الله الحرام

الهيئة الخيرية الهاشمية تقيم معرضا بعنوان "حرير الغور"

الأوقاف تنشر أسماء مصليات عيد الأضحى وتحدد موعد الصلاة

الخرابشة: إنجاز المرحلة الأولى من الربط الكهربائي مع العراق في آب

انخفاض الودائع وتراجع نشاط الإقراض في أمريكا الشهر الماضي

آل نهيان: الإمارات والأردن رؤية مشتركة تُسهم بتقارب اقتصادي وتكامل استثماري

ختام دورة ريادة الأعمال في صناعة إربد

السبت، 17-06-2023 02:13 م

بيسكوف: ألمانيا "تطلق النار على ساقها" باتباعها المسار الأمريكي

648d90404236044ac16a49c7


الوكيل الإخباري - قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الاقتصاد الألماني استند في قدرته التنافسية على الغاز الروسي الرخيص نسبيا، لكن برلين الآن تتبع المسار الأمريكي جالبة الضرر لنفسها.

اضافة اعلان


ولدى تعليقه، على استراتيجية الأمن القومي الألمانية التي تم تبنيها مؤخرا والتي صنفت روسيا كأخطر تهديد، أشار بيسكوف إلى أن "قيادة ألمانيا أعطت الصفة القانونية لسياستها المتبعة".

وأضاف: "للأسف، قررت ألمانيا على ما يبدو داخليا لنفسها اتباع النهج الأمريكي كما وكل أوروبا، لتكون عضوا مثاليا في الناتو، والذي بالطبع ينفذ جميع التعليمات من واشنطن لأن الناتو بقيادة واشنطن، ولا توجد قيادة جماعية هناك".


وشدد بيسكوف على أن القيادة الألمانية باتباعها النهج الأمريكي تلحق الضرر باقتصادها الوطني، وقال: "نعلم جميعا أن هذه القدرة التنافسية للصناعة الألمانية، كانت تعتمد إلى حد كبير على غاز الأنابيب الروسي –المستقر في توريداته والرخيص في سعره نسبيا . والآن حرمت ألمانيا نفسها من هذه الميزة وهو ما يؤثر سلبا على اقتصادها. لكنه رغم ذلك، لا تزال ألمانيا تصر على السير على خطى الأمريكيين، حتى لو كان ذلك على حساب مصالح مواطنيها".

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
217921

أفغانستان: «طالبان» تقرر اليوم التالي لرحيل آخر جندي أميركي «عطلة وطنية»

217959

المشتبه في تنفيذ هجوم نوتنغهام يمثل أمام القاضي ويودَع السجن

648db5b84c59b7770b2fe054

رغم المشهد العالمي السلبي.. أردوغان يكشف عن طموحاته للاقتصاد التركي

1834616_0

عضو بهيئة كبار العلماء يُحدد موعد غرة شهر ذي الحجة ويوم عرفة ويوم عيد الأضحى

648daac142360444825ccd52

سياسي فرنسي يحذر من رد فعل الغرب على فشل الهجوم الأوكراني

648da3c84236043485599bf0

وزير الدفاع التركي: يمكن للسويد أن تصبح عضوا بالناتو إذا نفذت التزاماتها

أخبار متعلقة
image - 2023-06-15T095017.348

زيلينسكي يدعو إلى سرعة انضمام أوكرانيا لحلف الناتو

6486c8b64236044b523b7faa

كييف تدعو الغرب إلى إنشاء "تحالف جوي"

236920

خبراء: الناتو يسعى لتوجيه رسالة لروسيا بمناوراته الجوية الأكبر في ألمانيا

647473f442360440053d3e8c

فنلندا تتوقع انهيار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا

image (23)

الاستخبارات الألمانية: لا علامات على ضعف بوتين بعد 15 شهرا من الحرب

6469b82d4c59b704844db8ae

شولتس يوجه رسالة لروسيا بشأن أوكرانيا