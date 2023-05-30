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الثلاثاء، 30-05-2023 04:14 م

شويغو: طراد "ناخيموف" بصواريخ "تسيركون" سيبدأ مرحلة التجارب نهاية العام

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الوكيل الإخباري - قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إن طراد صواريخ الأدميرال ناخيموف المحدث، والذي سيكون مزودا بصواريخ "تسيركون"، سيبدأ مرحلة التجارب النهائية في نهاية العام.

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وأضاف شويغو في تصريح اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر استكمال أعمال التحديث في غضون عام.


وقال وزير الدفاع الروسي، إن "تحديث طراد صواريخ الأميرال ناخيموف يتضمن تجهيزها بأحدث المعدات الحديثة والأسلحة بعيدة المدى عالية الدقة، بما في ذلك صواريخ تسيركون التي تفوق سرعتها سرعة الصوت. ومن المقرر إجراء تجارب بحرية على السفينة في نهاية عام 2023".


ووفقا له، بعد دخوله الخدمة سيواصل الطراد أداء المهام كجزء من الأسطول الشمالي.

 

RT

 




 

 


 

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