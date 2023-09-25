شويغو يمنح أحد العسكريين لقب "بطل روسيا" لشجاعته وإدارته

الوكيل الإخباري - منح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو نائب قائد الفصيلة إيفان كالاشنيكوف الملقب بـ "بولشوي" (الكبير) لقب "بطل روسيا".



جاء ذلك وفق ما أفادت به وزارة الدفاع الروسية، حيث تابع بيان الوزارة: "تقديرا للشجاعة والبطولة التي ظهرت في صد هجوم شنته قوات العدو المتفوقة عدة مرات في موقع لواء البنادق الآلية التابع للحرس المنفصل رقم 37 بالقرب من قرية أوروجاينويه في اتجاه جنوب دونيتسك، تم منح نائب قائد الفصيلة إيفان كالاشنيكوف الملقب بـ (بولشوي) لقب (بطل روسيا)".

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وتشير الوزارة إلى لقطات بطائرة مسيرة تظهر خمسة جنود روس، أصيب اثنان منهم خلال المعركة، وهم يواجهون 12 مهاجما أوكرانيا، فيما صمد قائد الوحدة "بولشوي" وقاد مرؤوسيه بمهارة، وتحمل تبعات المعركة، وكان على مرأى ومسمع من العدو وأطلق نيرانا مستمرة على المهاجمين، فيما عمل مقاتلات آخران ضد المهاجمين الأوكرانيين من أجنحة المخابئ حتى أجبروا العدو على التقهقر.



وأكدت الوزارة على أن "الوحدة تصرفت على نحو متماسك، مثل جسم واحد متناغم، ولم يغادر أحد أرض المعركة أو يتراجع، وحافظوا جميعا على مواقعهم، ودفعوا العدو للفرار".

RT