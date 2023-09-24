الأحد 24-09-2023
الوكيل الاخباري

الخارجية الفلسطينية تطالب بإجراءات عاجلة لتفعيل نظام الحماية الدولية لشعبنا

عقل يتوقع ارتفاع أسعار المحروقات في الأردن الشهر القادم من 1.5 قرش إلى 2.5 قرش

دول الخليج العربي الأعلى عالمياً بمعدل عدد الذكور لكل 100 أنثى

"جباكو" تصدر منتجات الأردن الزراعية إلى 26 سوقا إقليمية ودولية

الاحتلال الإسرائيلي يغلق الضفة الغربية والمعابر مع غزة

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الكرك غداً - أسماء

سفينة قمح أوكراني ثانية تصل إسطنبول عبر البحر الأسود

3 وفيات بحوادث سير مُتفرقة في عمّان والرمثا

السير تكشف سبب الأزمة الخانقة على الدوار الثالث في عمان

وظائف شاغرة ومدعوون لإجراء المقابلات الشخصية - اسماء

الأحد، 24-09-2023 09:47 ص

صاروخ SpaceX ينقل 22 قمرا صناعيا ستارلينك إلى المدار

650fd1524236044b76054d02


الوكيل الإخباري - أفادت شركة سبيس إكس الأمريكية، بأنها أطلقت بنجاح صاروخ Falcon 9 محملا بـ 22 قمرا صناعيا من طراز ستارلينك.

اضافة اعلان


ووفقا لبيان الشركة، تم بنجاح نشر هذه الأجهزة الفضائية الخاصة بالإنترنت، في المدار الفضائي القريب من الأرض.

وبحسب ما ورد في البيان، تم إطلاق الصاروخ صباح اليوم الأحد. وبثت شركة SpaceX عملية الإطلاق على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي X.


وقال بيان الشركة: "تم نقل 22 قمرا صناعيا من نوع ستارلينك إلى المدار".


ويشار إلى أن ستارلينك، هي شبكة أقمار صناعية مصممة لتوفير الوصول إلى الإنترنت واسع النطاق في أي مكان على هذا الكوكب. ويتم تنفيذ المشروع من قبل شركة SpaceX التي يملكها إيلون ماسك منذ عام 2018. يوجد حاليا حوالي 4.2 ألف قمر صناعي من نوع ستارلينك في المدار.


في وقت سابق، أفاد موقع Cybernews.com بأن شركة سبيس إكس، فقدت 212 قمرا صناعيا في الفترة من 18 يوليو إلى 18 سبتمبر.


ووفقا لمعلومات الموقع، تزايد عدد الأقمار الصناعية المحترقة على مدى السنوات الثلاث الماضية، مع ملاحظة قفزة كبيرة منذ شهر يوليو. ومن غير الواضح ما إذا كان خروج هذه الأقمار الصناعية من مدارها قد تم التخطيط له أم أنه نجم عن خلل.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
LYNXMPEJ8N00E_L

المركز الوطني الأمريكي للأعاصير يوضح حول العاصفة أوفيليا

image - 2023-09-24T092522.927

زعيم كوريا الشمالية يتعهد بتعزيز علاقات التعاون مع الصين

2

سفينة قمح أوكراني ثانية تصل إسطنبول عبر البحر الأسود

thumbs_b_c_66273dbe1ec8dab048b51b893085095b

فرنسا.. بدء انتخابات جزئية في مجلس الشيوخ اليوم

650fbc8e4236044b76054cfb

مالي تؤكد أنها لن تقف مكتوفة حال حصول تدخل عسكري في النيجر

زلزال

زلزال بقوة 4.4 درجات في جورجيا

أخبار متعلقة
6501355b42360475ce3eba27

بيونغ يانغ.. أنباء عن إطلاق صاروخين باليستيين باتجاه البحر

64f8129f4c59b70c4e17c325

الصين تطلق أربعة أقمار صناعية إلى الفضاء

64f6c0164c59b778d129cdcf

إيران تكشف عن منظومات مضادة للدبابات من الجيل الثالث

64e9ec734c59b77dfc5af24b

أوكرانيا تعلن تشكيل لواء جديد للمسيرات البحرية

64e893ac42360421bd040ec5

روسيا تختبر "غواصتها الصامتة" الجديدة

311795

زيارة نادرة لوزير كندي إلى الصين