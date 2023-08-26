السبت 26-08-2023
الوكيل الاخباري

مواطن يبلغ الشرطة عن حادثة طفل .. ثم كانت الصدمة ! - فيديو مؤلم

مصنع لصناعة الخلايا الشمسية في الاردن بحجم استثمار يبلغ 100 مليون دينار

الحنيفات: السلع لم تنقص في الأردن خلال أزمة كورونا

وزارة الاستثمار: أتمتة 95 خدمة للتسهيل على المستثمرين

حسم الجدل حول انتقال محمد صلاح الى السعودية

السعايدة: يجب توفير بنية تحتية متكاملة لمحطات شحن المركبات الكهربائية

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في إربد غداً

100 ألف يتابعون أمسيات صيف الأردن بإربد

الحكومة : مشروع جديد في منطقة المقابلين بعمان

دهس 60 رأساً من الأغنام على الطريق الصحراوي

السبت، 26-08-2023 04:05 م

أوكرانيا تعلن تشكيل لواء جديد للمسيرات البحرية

64e9ec734c59b77dfc5af24b


الوكيل الإخباري - أعلنت البحرية الأوكرانية اليوم السبت أن وحدة منفصلة للمسيرات البحرية دخلت الخدمة كجزء من قواتها.

وقالت البحرية الأوكرانية في بيان عبر "فيسبوك": "سلم (الرئيس الأوكراني) فلاديمير زيلينسكي، خلال الفعاليات الاحتفالية بمناسبة عيد استقلال أوكرانيا، راية القتال للواء 385 المنفصل من الأنظمة البحرية المسيرة ذات المهام الخاصة التابعة للقوات البحرية الأوكرانية".

اضافة اعلان


ولم يعلن الجيش الأوكراني عن وجود مثل هذه الوحدة من قبل. ووصف رئيس جهاز أمن الدولة الأوكراني، فاسيلي ماليوك، المسيرات البحرية بأنها "اختراع فريد من نوعه" لمؤسسته.


وأكد ماليوك استخدام هذه المسيرات البحرية لاستهداف جسر القرم وسفن حربية وناقلة نفط روسية في البحر الأسود.


وفي وقت سابق أشار سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف إلى أن الأجهزة الخاصة الأوكرانية تنفذ بالتنسيق مع الرعاة الغربيين، كثيرا من الهجمات بمسيرات جوية وبحرية"، بينها الهجوم الإرهابي على جسر القرم الذي أدى إلى مقتل مدنيين.


وعزا باتروشيف ذلك إلى حقيقة أن "الولايات المتحدة وتوابعها، بعد أن أدركوا استحالة إلحاق الهزيمة بروسيا من خلال الأعمال القتالية وحدها، لجأوا بنشاط لاستخدام الأساليب الإرهابية".

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
64ea00924236044b9e063609

ضابط أمريكي يتحدث عن فقدان كييف للسيطرة على الجبهة في كوبيانسك

311855

الصحفي الأميركي غيرشكوفيتش يطعن في قرار تمديد توقيفه بروسيا

64e9e9814c59b7787f4610d8

الدفاع الروسية: القضاء على نحو 690 جنديا أوكرانيا خلال يوم

64e9edb74c59b77dfc5af24e

الأمن اللبناني يوقف مواطنا روسيا وزوجته بتهمة التجسس لصالح إسرائيل

main_image64e9fb8b97163

لبنان يسجل 1785 إصابة بالتهاب الكبد الفيروسي

64e893ac42360421bd040ec5

روسيا تختبر "غواصتها الصامتة" الجديدة

أخبار متعلقة
64de8ebf42360414dd1f4540

أسطول البحر الأسود الروسي يحبط محاولة أوكرانية لاستهداف السفن الروسية

64ce25804236047f4f1ea104

مدفيديف: الضربات الروسية لأوديسا لم تردع كييف بعد

64c6c6584c59b7084403e74a

محاولة كييف الاستيلاء على شبه الجزيرة ستتحول إلى كارثة لأوروبا وأوكرانيا

64c56df04c59b708ee39e39b

مندوب بيلاروسيا: أعضاء الأمم المتحدة سئموا مناقشة موضوع أوكرانيا

64c51fe44236043eba1d1f25

بلينكن: شويغو زار كوريا الشمالية طلبا للأسلحة

64c2ce894c59b75cb406af3e

سلوتسكي: المفاوضات مع أوكرانيا مستحيلة الآن