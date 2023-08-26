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السبت، 26-08-2023 03:55 م

روسيا تختبر "غواصتها الصامتة" الجديدة

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الوكيل الإخباري - أعلنت الخدمة الصحافية لوزارة الدفاع الروسية عن إجراء اختبارات بحرية على غواصة جديدة من غواصات "لادا".

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وجاء في بيان صادر عن الخدمة: "أجرى طاقم غواصة كرونشتادت اختبارات غوص جديدة على الغواصة، وفي منطقة تدريبية تابعة لأسطول بحر البلطيق الروسي قام الطاقم بالنزول بالغواصة إلى عمق 100 م".


وأضاف البيان: "خلال الاختبارات قام الطاقم بتشغيل جميع أنظمة وآليات الغواصة، وتم وضع خوارزميات لتوجيه الغواصة في وضعيات مختلفة في أثناء غوصها على أعماق كبيرة".


ومن جهته أشاد القائد العام لسلاح البحرية الروسي، نيكولاي يفمينوف بالاختبارات الأخيرة، وأشار إلى أنه تم تأمين السفينة الغواصة في أثناء الاختبارات بعدة آليات بحرية روسية منها سفينة زيلينودولسك المضادة للغواصات وعدد من سفن الإنقاذ.


بدأت روسيا بتطوير هذه الغواصة عام 2005 في إطار المشروع الحكومي رقم 677 في أحواض بناء السفن الأميرالية الروسية، وأنزلتها إلى المياه أول مرة عام 2018، وأخضعتها لسلسلة من التجارب خلال الأعوام الثلاثة الماضية.


وتنتمي غواصات "لادا" التي تطورها روسيا في إطار المشروع 677 إلى فئة غواصات الجيل الرابع، وتعمل بمحركات تعتمد على الديزل والكهرباء تصدر معدلات قليلة جدا من الضجيج أثناء الحركة، ما يجعل هذه الغواصات عصية على الاكتشاف من قبل العدو.


ويبلغ طول الغواصة من هذا النوع 66.8 م، وعرضها 7.1 م، ومقدار إزاحتها للمياه  1765 طنا، ويمكن لهذه الغواصات العمل بعيدا عن قواعدها في مهمات تستمر لـ 45 يوما، والحركة بسرعة 21 عقدة بحرية، فضلا عن أنها مسلحة بست منصات لإطلاق طوربيدات من عيار 533 ملم.

 

RT

 




 

 


 

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