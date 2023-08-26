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السبت، 26-08-2023 03:46 م

زيارة نادرة لوزير كندي إلى الصين

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الوكيل الإخباري - يتوجه وزير البيئة الكندي ستيفن جيلبو اليوم (السبت) إلى بكين للانضمام إلى محادثات تتناول سبل مكافحة تغير المناخ والحفاظ على التنوع البيولوجي، في أول زيارة لوزير كندي إلى الصين منذ أربع سنوات.

وقال جيلبو لـ«رويترز» أمس (الجمعة): «آمل أن نتمكن من إجراء حوارات مفتوحة وصريحة بخصوص عدد من القضايا المتعلقة بتغير المناخ».

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وأضاف أن كندا والصين من أكبر الدول المصدرة للانبعاثات و«ربما تكون هناك طرق يمكننا من خلالها التعاون».


وسيحضر جيلبو الاجتماع السنوي لمجلس التعاون الدولي الصيني للبيئة والتنمية، وهو مجموعة استشارية معنية بالمناخ تتبع الحكومة الصينية، في الفترة من 28 إلى 30 أغسطس (آب).


وأوضح جيلبو أنه يرغب في مناقشة قضيتين مهمتين هما خفض انبعاثات غاز الميثان، وهدف عالمي في مجال الطاقة المتجددة يخضع حالياً للمناقشة قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي في وقت لاحق من العام الحالي.


تسعى كندا إلى التعاون مع الصين في قضايا المناخ رغم التوتر بينهما، وكان من مظاهره ما أثير عن تدخل بكين في الانتخابات الاتحادية الأخيرة.

 

الشرق الأوسط

 




 

 


 

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