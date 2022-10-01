السبت 01-10-2022
الوكيل الاخباري

حقيقة رفع اسعار الدخان بالاردن

بلاغ مرتقب بشأن العطلة الرسمية وتعميم على جميع المؤسسات الحكومية

نائب يكشف عن دراسة جدية لزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد

 الأميرة سميّة ترعى حفل تخريج الفوج 28 من طلبة جامعة الأميرة سمية

ختام فعاليات وعروض أردننا جنة بالمواقع السياحية والأثرية

تكريم صياد لانقاذه سلحفاة مهددة بالانقراض

أكيد: 42 إشاعة في أيلول والاقتصادية تتصدرها

بين متظاهر وعناصر الأمن.. 28 إصابة في احتجاجات العاصمة العراقية

شعار جديد للجمارك بمناسبة مرور 100 عام على تأسيسها

السبت، 01-10-2022 04:45 م

صحيفة أمريكية: وحدة الناتو مهددة بسبب أوكرانيا

thumbs_b_c_61f476cc423b430effdb4b2d947ca441


الوكيل الإخباري - قالت صحيفة "ذا هيل" إنه بينما تجتاح المشاكل الاقتصادية دول التحالف، وما يصحب ذلك من عدم استقرار سياسي، ستستمر الشقوق والتصدعات في الوحدة بين دول الناتو حول أوكرانيا في الاتساع.

اضافة اعلان


وقال الكاتب والمحلل، ويليام مولوني، في مقاله المنشور في الصحيفة، إنه بينما تجتاح الاضطرابات الاقتصادية دول التحالف، ستستمر التصدعات في الوحدة حول أوكرانيا في الاتساع.


ومما يزيد من خطورة التحديات الحالية التي يواجهها حلف الناتو أزمة الطاقة التي تعصف بدوله حاليا.


ولفت الكاتب أيضا إلى أنه كمثال صارخ على انهيار هذه الوحدة، هنالك الموقف التركي الذي يمنع السويد وفنلندا من الانضمام إلى حلف الناتو. بالإضافة إلى ذلك، وضع تصدير الحبوب الأوكرانية إلى أوروبا الذي بات يثير التوترات، قائلا: "بدأت أوكرانيا في تصدير كميات كبيرة من الحبوب إلى أوروبا بأسعار مخفضة، الأمر الذي أثار غضب المزارعين الأوروبيين، كما أثار احتجاجات في الشوارع".


من ناحية أخرى أشار الكاتب إلى أن إدارة بايدن لم تتشاور مع شركاء الناتو قبل "الانسحاب المفاجئ" من أفغانستان. ويعتقد الكاتب أن هذا يساهم أيضا في تزايد المخاوف بشأن إمكانية التنبؤ وعدم موثوقية الولايات المتحدة كحليف.


وتابع الكاتب في مقاله، أنه على مدار العشرين عاما الماضية، بدءا من الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، لم يكن الحلف موحدا بشأن مسائل الحرب والسلام. علاوة على ذلك، مع مرور الوقت، أظهرت شعوب دول الناتو عدم اهتمام متزايد بمخاطر الصراع العسكري.


ووجد استطلاع أجراه مركز بيو للأبحاث عام 2015 أنه من بين دول الناتو، فقط الولايات المتحدة وكندا، تدعمان استخدام القوة العسكرية إذا تم غزو دولة زميلة في الناتو، بحسب ما ذكرته الصحيفة.


وفي العام الماضي، أجرى المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية (ECFR) استطلاعا للأشخاص في 11 دولة عضو فيه ووجد أن الرأي العام يرى أن بلدانهم يجب أن تظل محايدة في أي نزاع بين الولايات المتحدة وروسيا أو الصين.


ما تخبرنا به هذه المؤشرات المقلقة هو أن واقع ومواقف الأوروبيين اليوم مختلفة تماما عن تلك التي كانت سائدة عند ولادة الناتو في عام 1949.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
182

سحب الاحتياط لن يطال النساء وطلاب الجامعات الخاصة في روسيا

FB_IMG_1664620521499

سوريا: ضبط أحد أخطر المطلوبين يرتدي حزاما ناسفا

222851

بوتين لنظيره الصيني: يجب توحيد قوانا لبناء نظام عالمي أكثر ديمقراطية

thumbs_b_c_1f520d0e11d4c378be0962dba4a7b30e

فرنسا: يتعين على لبنان انتخاب رئيس جديد قريبا

image (51)

رئيس الاتحاد الأفريقي يدين انقلاب بوركينا فاسو

image

بريطانيا تفرض عقوبات جديدة على روسيا لضمها مناطق أوكرانية اليها

أخبار متعلقة
631c67ec423604784546881d

تركيا تعلن مغادرة 5 سفن جديدة محملة بالحبوب من موانئ أوكرانيا

210679

دعم عسكري أمريكي جديد لأوكرانيا

AP22219460069720

فوكس نيوز: بايدن يحول الولايات المتحدة الأمريكية إلى أوكرانيا

201731413296464V3

وزارة الدفاع الروسية تعلن نتائج العملية العسكرية في أوكرانيا

GYk4GNAc1xOahVJmN9ysUxnpBjF77J0Zb4E6LjGd

تركيا تعرض وساطة على روسيا في أزمة زابوريجيا النووية

1024

روسيا: تمديد حظر الطيران جنوب ووسط البلاد