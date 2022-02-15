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الثلاثاء، 15-02-2022 10:51 ص

بريطانيا تنقل بعض موظفي سفارتها من العاصمة الأوكرانية كييف إلى لفوف

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الوكيل الإخباري-قالت وزيرة خارجية بريطانيا إليزابيث تراس، إنه تم نقل عدد من موظفي السفارة البريطانية من كييف إلى لفوف على خلفية التهديد المزعوم بغزو روسيا لأوكرانيا.

وأكدت الوزيرة، أن السفارة البريطانية في كييف لا تزال مستمرة في عملها في الوقت الراهن.

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وأضافت في مقابلة مع قناة " سكاي نيوز": "قمنا بنقل بعض موظفينا إلى مدينة لفوف في غرب أوكرانيا، لكننا نحتفظ بوجود دبلوماسي في كييف. نعتزم الاستمرار في ذلك، لكننا بالتأكيد نراقب الوضع في أوكرانيا باستمرار حتى نتمكن من مساعدة المواطنين البريطانيين وفي الوقت نفسه ضمان سلامة موظفينا".

 

وشددت الوزيرة على أنه "لا يزال من السابق لأوانه" مناقشة السؤال حول عدد اللاجئين من أوكرانيا الذين يمكن أن تستقبلهم بريطانيا في حالة حدوث نزاع.

 

روسيا اليوم

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