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الإثنين، 14-02-2022 04:18 م

الرئيس الأوكراني يدعو بايدن لزيارة كييف

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الوكيل الإخباري-دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، نظيره الأميركي جو بايدن، إلى زيارة العاصمة الأوكرانية كييف، خلال الأيام المقبلة، مخاطبا بايدن في دعوته: "أنا مقتنع بأن وصولك إلى كييف في الأيام المقبلة من شأنه أن يسهم في وقف التصعيد".

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وذكرت وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية، أن زيلينسكي أكد لبايدن خلال اتصال هاتفي، أن "كييف ومدنا أخرى تخضع لحماية موثوقة، وأن الجانب الأوكراني يتفهم جميع المخاطر الحالية ومستعد لأية تطورات".


وأضاف، "سنوقف أي تصعيد تجاه عاصمة أوكرانيا كييف، والمدن الأخرى. خاركيف ولفيف ودنيبرو وأوديسا آمنة وتحت حماية موثوقة".


وأشار زيلينسكي الى "أننا نشعر بالدعم ونأمل في المساعدة على منع انتشار الذعر"، موجها الشكر لبايدن على دعم الولايات المتحدة الثابت لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، وأهمية توفير ضمانات أمنية فعالة للبلاد.

 

بترا

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