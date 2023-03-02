الخميس 02-03-2023
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صحيفة: ذخيرة الجيش الألماني تكفي فقط لعدة أيام في حال نشوب حرب

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الخميس، 02-03-2023 01:26 م

صحيفة: ذخيرة الجيش الألماني تكفي فقط لعدة أيام في حال نشوب حرب

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الوكيل الاخباري- كشفت صحيفة "فاينانشيال تايمز" أن الجيش الألماني بات يشكو نقصا فادحا في مخازن الذخيرة، وأكدت أن ما بقي الآن بحوزته يكفيه فقط لعدة أيام في حال نشوب حرب.

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وأوضحت الصحيفة أن سد الثغرات التي يشكو منها الجيش الألماني في احتياطاته من الذخيرة سيكلف برلين 20 مليار يورو.

وقالت الصحيفة إن "مخزوناته من الذخيرة مستنفدة للغاية لدرجة أنها لن تدوم سوى أيام قليلة في حال نشوب حرب حقيقية".

بالإضافة إلى ذلك أشار المقال إلى أن، هناك احتمالا ضئيلا بأن تحقق ألمانيا قريبا هدف الناتو المتمثل في الإنفاق الدفاعي البالغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي.

ووفقا لوزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، يجب زيادة ميزانية الدفاع بمقدار 10 مليارات يورو سنويا لتحقيق هذا الهدف.

وأوضحت "فاينانشيال تايمز"، أن الحكومة الألمانية تواجه انتقادات لعدم تعويضها الأسلحة والذخيرة التي أرسلتها إلى كييف في شكل مساعدات عسكرية.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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