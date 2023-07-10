صد هجمات أوكرانية على عدة محاور وتصفية أكثر من 600 مسلح

الوكيل الإخباري- أعلنت الدفاع الروسية عن صد محاولات هجومية أوكرانية على عدة محاور وتصفية أكثر من 600 مسلح ومرتزق، واعتراض 5 صواريخ أوكرانية مضادة للطائرات S-200.



وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا.



وصدت قواتنا خلال الـ24 ساعة الماضية محاولات هجومية أوكرانية في محاور دونيتسك وكراسني ليمانسك وجنوب دونيتسك.



وفي محور دونيتسك صد قواتنا جميع المحاولات الهجومية الأوكرانية، وتم تحييد ما يصل إلى 275 جنديا أوكرانيا ومرتزقة، كما تم تدمير مستودع ذخيرة للواء الرابع والعشرين الاوكراني بالقرب من مدينة توريتسك في دونيتسك.



وفي محور كراسني ليمانسكي، تم صد هجمات واستهداف تجمعات للألوية 21 و 63 و 67 الاوكرانية في دونيتسك ولوغانسك، وجراء العمليات تم تحييد ما يصل إلى 85 جنديا أوكرانيا وتدمير مدفعية ذاتية الدفع من طراز أكاتسيا.



وفي محور جنوب دونيتسك، تم صد هجمات للعدو وأحبطت عمليات تخريب في دونيتسك وزابوروجيهه.



وفي محور زابوروجيه، تم استهداف تجمع لقوات اللواء 106 في زابوروجيه وتم تحييد 150 جنديا أوكرانيا وتدمير مدافع هاوتزر من طراز D-20.

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روسيا اليوم