زيلينسكي يدعو إلى سرعة انضمام أوكرانيا لحلف الناتو

الوكيل الإخباري - دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مجددا إلى انضمام بلاده إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) بسرعة، على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية.



وقال زيلينسكي إنه تحدث مع الرئيس البولندي أندريه دودا أمس الأربعاء بشأن قمة الناتو المقررة في فيلنيوس في يوليو.

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وأضاف زيلينسكي في خطابه الليلي بالفيديو: "هذه هي بالضبط اللحظة التي يجب فيها تحطيم الافتراضات الروسية بأن شخصا ما في الناتو لا يزال خائفا من روسيا تماما".



واعتبر أن انضمام أوكرانيا إلى الناتو سيعزز الحلف.



كما تحدث زيلينسكي عن الاستعدادات لمؤتمر إعادة إعمار أوكرانيا في لندن.

وقال إن همه هو إعادة بناء كل دمار في بلاده.



وانتقد مجددا عدم إنفاذ العقوبات ضد روسيا، لافتا الانتباه إلى ضربة صاروخية روسية على مدينة أوديسا الساحلية.



وقال إن العديد من مكونات هذه الصواريخ جاءت من دول أخرى، مضيفا إنه إذا تم تطبيق العقوبات باستمرار، فلن تتمكن روسيا بعد الآن من إطلاق النار على أوكرانيا.

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