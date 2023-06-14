الأربعاء 14-06-2023
الوكيل الاخباري

انطلاق فعاليات مهرجان صيف الأردن 2023 الجمعة

تحديد موعد صرف اجور منشآت القطاع الخاص المستفيدة من البرنامج الوطني للتشغيل

تخريج الفوج الثامن والخمسين من طلبة الجامعة الأردنية الشهر القادم

بعد فتح باب التصدير للسعودية.. الكواليت يتوقع ارتفاع سعر الخروف البلدي 20 دينارا ً

حبس سيدة سنتين بعد قيامها بالبلطجة على صاحب بسطة خضار

روبين يطالب رئيس الوزراء بتشكيل لجنة للتدقيق على تصاريح الحج

السعودية في المرتبة 13 عالمياً بمؤشر الربط الجوي

صور .. اصابات بحادث سير لحافلة تقل حجاجاً فلسطينيين في تبوك

الزراعة: فتح باب تصدير الأغنام الحية الأردنية إلى السعودية

صرف 30 دينارا عيدية لهذه الفئة واطلاق دفعة جديدة لسداد ذمم غارمات

الأربعاء، 14-06-2023 02:05 م

وسائل إعلام: هناك ضغط من حلفاء الولايات المتحدة لضم أوكرانيا إلى "الناتو"

648993854c59b70343661494


الوكيل الإخباري - تمارس دول "الناتو" ضغوطا على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لتسريع انضمام أوكرانيا إلى حلف "الناتو".

اضافة اعلان


جاء ذلك وفق ما أفادت به صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، حيث قالت إن بعض أعضاء "الناتو" يضغطون على جو بايدن للإسراع بضم أوكرانيا إلى الحلف، فيما يندلع نقاش بين الأعضاء حول دعم المسار الأسرع والأكثر أمانا لعضوية أوكرانيا.

وتشير الصحيفة إلى أن بايدن يتعامل مع هذه القضية بحذر، لأنه لا يريد إقحام "الناتو" في صراع مباشر مع موسكو، إضافة إلى رغبة الرئيس الأمريكي في منع أي انشقاقات داخل الحلف، حيث يتجسد شعاره في "منع حرب عالمية ثالثة"، فيما تأتي جميع خيارات انضمام أوكرانيا إلى "الناتو" بتكاليف كبيرة، وفقا لما تذكره "نيويورك تايمز".


كذلك، تكتب الصحيفة، نقلا عن بعض ممثلي إدارة بايدن، أن عددا من أعضاء الحلف يرون أنه من الضروري وضع جدول زمني وتحديد أهداف محددة لدخول أوكرانيا إلى "الناتو"، ولكن فقط بعد انتهاء الصراع مع روسيا، حيث يريد عدد من الدول الأعضاء في "الناتو" أن يظهر الحلف موقفه الثابت بشأن انضمام أوكرانيا إلى "الناتو" خلال قمة الحلف في فيلنوس، فيما تشير الصحيفة إلى أن ألمانيا تتخذ موقفا حذرا بشأن هذه القضية، وتعرب بعض الدول الأخرى عن شكوكها بشأن استعداد أوكرانيا الانضمام إلى "الناتو".

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6489b4184c59b73e256f1a3b

بيسكوف يعلن عن خطاب كبير لبوتين الجمعة المقبل

6489ab6e4c59b7309874bca7

اندلاع حريق بمحطة للطاقة الكهربائية في مقاطعة روستوف الروسية

648884744c59b7041365bc9b

الدفاع الروسية: ضربات دقيقة من البحر والجو تصيب نقاط تمركز احتياطيات العدو

image - 2023-06-14T142806.429

تنديد دولي بالخطة الروسية لنشر أسلحة نووية في روسيا البيضاء

64899f334236045dbf2fbbb3

مجلس الوزراء الألماني تطرح أول استراتيجية للأمن القومي في تاريخ البلاد

648993854c59b70343661494

3 قتلى بانفجارات ألعاب نارية في الصين

أخبار متعلقة
646ca48542360446eb0f4a15

بوتين: جميع المشاركين في العملية العسكرية الخاصة يقاتلون من أجل روسيا

image (23)

الاستخبارات الألمانية: لا علامات على ضعف بوتين بعد 15 شهرا من الحرب

1 (2)

موسكو تحذّر من أي هجوم أوكراني على القرم

646af1b34236044765288fa0

مرادوف: واشنطن "وافقت على اندلاع حرب نووية"

image - 2023-05-18T101206.824

مناشدة دولية بخطوات ملموسة لنزع السلاح النووي

20230114142023099

انزعاج صيني من "الدعاية المسيسة" ورفع علم أوكرانيا على جدران السفارات