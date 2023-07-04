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الثلاثاء، 04-07-2023 12:50 م

أوكرانيا تقطع خط 750 كيلوفولت الذي يزود محطة زابوروجيه بالكهرباء

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الوكيل الإخباري- قال رينات كارتشا مستشار مدير عام شركة "روس إنيرغاتوم" المسؤولة عن محطة زابوروجيه الكهروذرية ، إن أوكرانيا قطعت الليلة الماضية خط 750 كيلوفولت الذي يزود المحطة بالكهرباء.  

 وأضاف في حديث تلفزيوني: "اليوم في الساعة 01:07 بتوقيت موسكو، قطعت أوكرانيا خط 750 كيلوفولت الذي يغذي المحطة بالطاقة".

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يوم أمس أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنه ولأول مرة منذ 4 أشهر تم مجددا ربط محطة زابوروجيه الكهروذرية بخط طاقة احتياطي من أصل 6 خطوط للطوارئ. وذكرت الوكالة أن المحطة انقطعت عن الخط الاحتياطي 330 كيلوفولت في مارس وأعيد توصيلها في 1 يوليو. كما لاحظت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن هذا هو خط الكهرباء الأخير من أصل ستة كانت تعمل قبل النزاع.

وترى الوكالة، أن إعادة ربط المحطة بخط 330 كيلو فولت تعتبر أمرا بالغ الأهمية، لأن محطة زابوروجيه الكهروذرية بقيت خلال الأشهر القليلة الماضية تعتمد على خط رئيسي واحد بجهد 750 كيلو فولت للحصول على الطاقة الكهربائية اللازمة لتبريد المفاعلات ولعمل كافة أجهزة السلامة والأمن النووية المهمة الأخرى. قبل بدء النزاع  في فبراير 2022 ، كانت المحطة تحتوي على أربعة خطوط 750 كيلوفولت.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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