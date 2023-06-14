بلينكن يتعهد بمزيد من الدعم لأوكرانيا في قمة الناتو

الوكيل الإخباري - أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أمس الثلاثاء أنه يعتقد أنه سيتم تخصيص المزيد من الدعم لأوكرانيا خلال قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) المقررة في يوليو بالعاصمة الليتوانية فيلنيوس.



وقال بلينكن قبل اجتماع مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ في واشنطن: "أتوقع... أنكم سترون حزمة قوية قادمة من الدعم السياسي والعملي لأوكرانيا، من القمة".

اضافة اعلان



وستعقد قمة الناتو في فيلنيوس يومي 11 و12 يوليو.



وشدد ستولتنبرغ على أن أوكرانيا تحرز تقدما في هجومها وأنها "تكسب أرضا".



وقال ستولتنبرغ: "ما نعرفه جميعا هو أنه كلما زاد عدد الأراضي التي يستطيع الأوكرانيون تحريرها، كلما كانت أيديهم أقوى على طاولة المفاوضات، وزاد احتمال أن يفهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه لن ينتصر أبدا في هذه المعركة".



ومنذ أيام، أبلغت القوات المسلحة الأوكرانية عن تحرير عدد متزايد من القرى، خاصة في منطقة دونيتسك شرقا، والتي سيطرت عليها روسيا.

البيان