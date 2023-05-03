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الأربعاء، 03-05-2023 10:24 ص

ضابط في الجيش الأمريكي يحذر زيلينسكي من كارثة مقبلة

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الوكيل الإخباري-حذر المقدم في الجيش الأمريكي دانيال ديفيس، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من أنه سيتعين عليه الاختيار بين محادثات سلام مع موسكو لإنهاء الصراع أو مواصلة القتال ومزيد من الخسائر.

وقال ديفيس في مقال نشره موقع "19FortyFive" إن مواصلة القتال ستعني لأوكرانيا مزيدا من خسارة الأراضي.

وأوضح الخبير العسكري أن "الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لا يريد الموافقة على أي صفقة من شأنها أن تترك الأراضي الأوكرانية تحت السيطرة الروسية، لكن الحقيقة هي أنه لا يملك القدرة على الانتصار على الجيش الروسي".

وبحسب الضابط الأمريكي، فإن الهجوم المضاد الأوكراني لن يحقق أي نجاح كبير لكييف، لأن القوات المسلحة الأوكرانية لا تملك القوة العسكرية الكافية لمواجهة القوات الروسية، التي تتفوق على عدد القوات الأوكرانية من حيث الجنود والأسلحة والمعدات.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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