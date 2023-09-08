الجمعة 08-09-2023
الوكيل الاخباري

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الجمعة، 08-09-2023 12:55 ص

ضابط مخابرات أمريكي يسخر من تصريحات بلينكن عن "نجاحات" هجوم قوات كييف المضاد

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الوكيل الاخباري- علق ضابط المخابرات الأمريكي السابق، سكوت ريتر، على تصريحات وزير خارجية بلاده، أنتوني بلينكن، بشأن نجاحات قوات كييف في هجومها المضاد.اضافة اعلان


وقال ريتر، في مقابلة مع قناة Judging Freedom على اليوتيوب، إن بلينكن لا يمكنه الحديث عن هجوم مضاد ناجح للقوات المسلحة الأوكرانية، لأنه لم يكن في الخطوط الأمامية: "لا يستطيع أنتوني بلينكن الذهاب إلى الجبهة. دعه يحاول زيارة رابوتينو سيموت هناك. يمكنه الذهاب إلى باخموت (أرتيموفسك)، لكنه سيموت هناك أيضا. أينما ذهب بلينكن إلى الخط الأمامي سيموت. وهذا بالضبط ما يحدث للعسكريين الأوكرانيين الموجودين هناك - يموتون. وهذا هو مصير جنود  القوات المسلحة الأوكرانية الذين دخلوا في معركة مع الجيش الروسي".

وادعى بلينكن في وقت سابق، خلال زيارته لكييف يوم الأربعاء، أن واشنطن شهدت "تقدما ملحوظا" في الهجوم المضاد الأوكراني.

 




 

 


 

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