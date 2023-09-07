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الخميس، 07-09-2023 12:20 ص

واشنطن أبلغت موسكو مسبقا بزيارة بلينكن إلى كييف

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الوكيل الاخباري- صرح مصدر دبلوماسي لوكالة "نوفوستي" يوم الأربعاء، أن واشنطن أبلغت موسكو مسبقا بالزيارة الرسمية لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لكييف.اضافة اعلان


وقال المصدر الدبلوماسي للوكالة: "أبلغت واشنطن موسكو مسبقا برحلة بلينكن إلى كييف".

وكان قد ذكر البيت الأبيض سابقا في تعليقه على زيارة بلينكن لكييف، إن "الولايات المتحدة لا ترى أن من الضروري إبلاغ روسيا بخطط مسؤوليها لزيارة أوكرانيا".

وأفادت وسائل الإعلام الأوكرانية بأن بلينكن، وصل صباح الأربعاء إلى العاصمة الأوكرانية كييف في زيارة رسمية.

كما ادعى بلينكن في وقت سابق، أن واشنطن شهدت "تقدما ملحوظا" في الهجوم المضاد الأوكراني.

هذا وعلق النائب في مجلس الدوما الروسي عن القرم، سيرغي تسيكوف على تصريحات بلينكن حول تقدم الهجوم المضاد الأوكراني، واصفا إياها بالادعاءات الكاذبة. موضحا أن "تصريحاته تهدف إلى طمأنة مواطني أوكرانيا والولايات المتحدة، وذلك لتبرير تقديم المساعدة المالية لأوكرانيا، والتي ستتم بعد ذلك سرقتها". مؤكدا أن نظام كييف لن يحقق أي نجاح.

ويتكبد نظام كييف خسائر فادحة منذ بداية ما يسمى بالهجوم المضاد، بحيث أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن قوات كييف على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، لم تحقق أي اختراق على أي محور.

 




 

 


 

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