مدفيديف: ماسك قد يكون آخر شخص عاقل في أمريكا الشمالية

الوكيل الاخباري- أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أنه في حال كان إيلون ماسك قد قيد عمل "ستارلينك" للقوات الأوكرانية في منطقة القرم فإن هذا يجعله آخر شخص عاقل في أمريكا الشمالية.



وكتب مدفيديف على حسابه باللغة الإنجليزية في منصة "إكس" (تويتر سابقا): "يكتب وولتر أيزيكسون، الكاتب والصحفي، في سيرة حياة إيلون ماسك الذاتية أن رجل الأعمال أوقف تشغيل "ستارلينك" العام الماضي لمنع هجوم أوكراني على البحرية الروسية المتمركزة في شبه جزيرة القرم".

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وأضاف: "إذا كان ما أورده إيزاكسون في كتابه صحيحا، فيبدو أن ماسك هو آخر عاقل في أمريكا الشمالية".



وأشار إيزاكسون إلى أن "ماسك" كان قلقا من احتمال حدوث "انتقام نووي".