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السبت، 02-12-2023 03:33 م

طهران ترد على بيان فرنسا وألمانيا وبريطانيا بشأن "فتاح 2"

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الوكيل الاخباري- وصفت الخارجية الإيرانية بيان الدول الأوروبية الثلاث فرنسا وألمانيا وبريطانيا بشأن صاروخ "فتاح 2" بـ"المضلل ويفتقر إلى أي أساس قانوني وله أهداف ودوافع سياسية محددة".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، "الاتهامات الباطلة لبعض الأطراف لا تؤثر على حقوق الجمهورية الإسلامية الإيرانية وإجراءاتها المشروعة في مجال الدفاع".

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وذكر كنعاني أن تطوير وتعزيز القدرة الصاروخية المتعارف عليها لإيران يهدف إلى الردع وعلى أساس الاحتياجات الدفاعية للبلاد.

وأكد كنعاني انتهاء جميع القيود الصاروخية للجمهورية الإسلامية الإيرانية على مستوى مجلس الأمن اعتبارا من 18 أكتوبر 2023.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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