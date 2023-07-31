طهران توجه رسالة "جادة" لسيئول

الوكيل الإخباري- علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني على الدعوى التي رفعتها طهران ضد كوريا الجنوبية بشأن مطالباتها المالية، مؤكدا أن الحكومة جادة في استعادة حقوقها بشتى الطرق.

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وقال كنعاني في مؤتمره الصحافي الأسبوعي إن الحكومة الإيرانية جادة في استعادة الحقوق الإيرانية بشتى الطرق القانونية والدبلوماسية، مشيرا إلى أن وعود كوريا الجنوبية لم تحقق شيئا ملموسا على الأرض.



ولفت إلى أن الشكوى الإيرانية ضد كوريا تحمل رسالة واضحة إلى سيئول بأن إيران جادة في استعادة أموالها ولن تتنازل عنها، مضيفا: "على المسؤولين في كوريا أن ينتبهوا إلى هذه الرسالة".

روسيا اليوم



