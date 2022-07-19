طوارئ في مصر ومنع التوجه إلى الشواطئ

الوكيل الإخباري - أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية بمصر، حالة الطوارئ اليوم الثلاثاء، وذلك عقب تحذير الهيئة العامة للأرصاد الجوية بسبب زيادة سرعة الرياح وارتفاع الأمواج.

اضافة اعلان



وتم اتخاذ كافة الإجراءات والاستعدادات التي تحافظ على أرواح رواد الشواطئ وسلامتهم حيث تم زيادة عدد الغطاسين بكافة الشواطئ والتأكد من تواجد عمال الأبراج بأماكنهم، وتجهيز الإذاعات الداخلية للشواطئ لتحذير الرواد بصفة مستمرة طوال اليوم والتأكيد عليهم بضرورة الالتزام بتعليمات رجال الإنقاذ وعمال الأبراج وعدم التوغل بمياه البحر، وفق بيان صدر عن الإدارة.



وناشدت الإدارة كافة الرواد بضرورة توخي الحيطة والحذر والتواجد بالمناطق قرب رمال الشاطئ لتجنب تيارات السحب كما يفضل ارتداء "لايف جاكت"، مع التأكيد على تجنب ركوب البدالات بشكل نهائي.



وشددت على استمرار خطورة النزول في الشواطئ المفتوحة ذات المواجهات الواسعة التي تم رفع الرايات الحمراء بها مثل شواطئ العجمي وشواطئ غرب المحافظة، لذا تهيب الإدارة بالرواد بضرورة الالتزام بالسباح في المساحات الآمنة المحددة من قبل المنقذين.



كما ذكرت المصطافين أن شاطئ النخيل مغلق بقرار من النيابة العامة، لذا يرجى الالتزام بالتعليمات وعدم النزول به حفاظًا على سلامتهم، حيث أن ذلك الشاطئ شهد 3 حالات غرق خلال الآونة الأخيرة رغم غلقه.

RT