الجمعة 08-07-2022
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الجمعة، 08-07-2022 10:19 ص

تعرّف على أفضل دعاء في يوم عرفة - فيديو

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الوكيل الإخباري - قال الدكتور خالد عمران، أمين عام الفتوى في مصر، إن يوم عرفة هو اليوم الذي يتجلى الله سبحانه وتعالى على أهل الموقف بجبل عرفات ويباهي بهم الملائكة والوقوف على صعيد عرفات فخر لكل إنسان.

وأضاف عمران، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة السر" عبر قناة صدى البلد، أن يوم عرفة من الأيام التي يتقبل فيها الدعاء لكل داع.

وأوضح أمين عام الفتوى أن أفضل دعاء في يوم عرفة هو "لا إله إلا الله وحده لا شريك له".

وتابع: "صيام يوم عرفة يكفر سنة قبل وسنة تالية"، مشيرا إلى تزامن يوم عرفة مع الجمعة فضل كبير ويجور صيام اليوم منفردا لأنه يصادف يوم عرفة.

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المصري اليوم

 

 




 

 


 

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