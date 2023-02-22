طوكيو تحذر بكين من اختراق مجالها الجوي بمناطيد تجسس

الوكيل الإخباري - حذر مسؤولو دفاع يابانيون نظراءهم الصينيين من أي اختراقات محتملة للمجال الجوي الياباني بواسطة "مناطيد تجسس صينية".



وطالبوا، خلال محادثات في طوكيو أمس الثلاثاء، بعدم تكرار مثل هذه الحوادث مرة أخرى.

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وبينما تستمر التوترات بشأن مناطيد صينية يشتبه في استخدامها للتجسس رُصدت فوق اليابان في السنوات الأخيرة، تعهد الجانبان بمواصلة العمل معاً من أجل الإطلاق المزمع لخط ساخن بين سلطات الدفاع في الربيع لتجنب وقوع حوادث عسكرية غير متوقعة، وفقاً لما ذكرته وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء اليوم الأربعاء.



وبدأ مسؤولو وزارتي الدفاع والخارجية اليابانية والصينية سلسلة من المحادثات في طوكيو أمس الثلاثاء، حيث تسعى الدولتان إلى تحسين علاقاتهما وتعزيز التبادلات، لتحفيز اقتصاد البلدين بعد تضررهما بشدة من جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19).



وتجرى المحادثات بعد أسبوع من إعلان وزارة الدفاع اليابانية أن ما لا يقل عن ثلاثة أجسام طائرة مجهولة الهوية رُصدت فوق المجال الجوي الإقليمي للبلاد في ثلاث سنوات منذ عام 2019 يشتبه بشدة في أنها مناطيد تجسس صينية غير مأهولة.

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