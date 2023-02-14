البيت الأبيض ينهي عقد العمل مع مهندس مبنى الكابيتول

الوكيل الإخباري - أكد البيت الأبيض أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أنهت عقد العمل مع مهندس مبنى الكابيتول، الذي تم تعيينه من قبل الرئيس السابق دونالد ترامب.

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واتهم تقرير المفتش العام، المهندس بريت بلانتون، بإساءة استخدام سلطته، وارتكاب "انتهاكات إدارية وأخلاقية وسياسية".



ووجد التقرير أن بلانتون أساء استخدام المركبات التابعة للحكومة الفيدرالية في رحلات شخصية، وعرّف نفسه زورا على أنه ضابط إنفاذ القانون، وتقديم جولات خاصة لمبنى الكابيتول في سبتمبر 2020، عندما تم إغلاق المبنى بسبب جائحة كورونا، بالإضافة إلى انتهاكات أخرى.



كما اعترف بلانتون خلال إدلاء شهادته أمام لجنة إدارة مجلس النواب الأسبوع الماضي بتغيبه عن مبنى الكابيتول خلال هجوم 6 يناير. ووصف أعضاء اللجنة أداءه بالمراوغة.



وأكد مسؤول في البيت الأبيض القرار، قائلا لـAxios: "بعد القيام بالتحقيقات اللازمة، تم إنهاء العمل مع مهندس الكابيتول بتوجيه من الرئيس".



يذكر أن المهندس المعماري لمبنى الكابيتول مسؤول عن صيانة مبنى الكابيتول والأراضي المحيطة به، والتي تشمل مباني مكاتب مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

RT