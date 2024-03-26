الثلاثاء 26-03-2024
الوكيل الاخباري
 

القوات المسلحة تنفذ 5 إنزالات جوية على غزة بمشاركة 3 دول

التربية الفلسطينية: 5881 طالبا استُشهدوا منذ بداية العدوان

إتلاف 300 كيلو من اللحوم غير صالحة للاستهلاك في جرش

النواب يقر مشروع قانون العفو العام كما ورد من الحكومة

التربية تعلن موعد بدء امتحانات الثانوية العامة للعام 2024

3 شهداء بتدافع للحصول على مساعدات في غزة

النائب السعودي: 6 آلاف أجنبي مسجون في الأردن يكلفون الدولة 50 مليون دينار سنوياً

روسيا : إحباط عملية إرهابية بمركز لتوزيع المساعدات بمقاطعة سامارا

الظهراوي: نطالب بعفو عام كامل لكل القضايا إلا المُخلة بالشرف وأمن الوطن

بن غفير: علينا اجتياح رفح الآن

الثلاثاء، 26-03-2024 01:11 م

ظاهرة فلكية مميزة تزين السماء الشهر القادم

660299a042360456c5382883


الوكيل الإخباري- أعلن مركز القبة السماوية الفلكي في موسكو أن سكان عدة مناطق من الأرض سيتمكنون من رؤية ظاهرة فلكية مميزة في شهر نيسان القادم.

اضافة اعلان


وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للمركز: "في شهر أبريل سيتمكن سكان بعض مناطق الأرض من مشاهدة ظاهرة تساقط شهب Lyrids المميزة، والتي يعود تاريخ رصدها إلى أكثر من 2.5 ألف سنة".


وأضاف البيان: "وفقاً لمنظمة مراقبة الشهب الدولية فإن ذروة تساقط شهب Lyrids هذا العام ستحدث ليل 21-22 أبريل، ومن المتوقع أن يتمكن عشاق الفلك من رصد 18 شهاباً متساقطاً في السماء كل ساعة".


وأشار العلماء في المركز إلى أن ظروف رصد هذه الظاهرة تكون مناسبة عندما لا يضيء القمر السماء، وعندما تظهر الشهب مرتفعة في السماء فوق خط الأفق، لكن ظروف مراقبة شهب Lyrids هذا العام ستتأثر بسبب ظاهرة اكتمال القمر التي ستحدث في 23 أبريل.

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1073171226_0_385_3072_1614_1920x0_80_0_0_aac3cd9210c38ee6389be22764bd58ee

العثور على تسرب للديزل حول السفينة التي اصطدمت بجسر بالتيمور

65de0a274236043067415d0f

حزب الله: إصابات مباشرة باستهداف قاعدة ميرون الجوية

111

انهيار جسر بمدينة بالتيمور الأميركية بعد اصطدام سفينة شحن به

111

روسيا : إحباط عملية إرهابية بمركز لتوزيع المساعدات بمقاطعة سامارا

6602822e4c59b72b95475897

مسلحون من "جيش تحرير بلوشستان" يهاجمون قاعدة بحرية جنوب غربي باكستان

111

مساعد قائد الجيش السوداني: لن نكون طرفا بأي اتفاق مع السياسيين

أخبار متعلقة
65f95da24c59b728db0cc942

روسيا.. جمهورية القرم تخطط لتدشين أكبر استوديو سينمائي في جنوب روسيا

65f7e53a4c59b73da21e8d9f

روسيا تحيي الذكرى العاشرة لعودة القرم

65f6b7a44236041ec640931a

مقتل طفلة وإصابة والدها بهجوم مسيّرة أوكرانية في بيلغورود

65f683dc4c59b7469b705aa7

الدفاعات الروسية صدّت هجوما واسعا بالمسيرات استهدف موسكو وعدة مقاطعات

65f685224236045b976de902

مراقب فرنسي: الروس أكثر سعادة من الفرنسيين وموسكو غنية وفاخرة

65f4b30f4c59b732c42efdb1

الصين تؤكد استعدادها لتقديم كل ما يمكن لإطلاق مفاوضات بين موسكو وكييف