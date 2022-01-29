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السبت، 29-01-2022 11:02 م

عاصفة شتوية تتسبب بإلغاء آلاف الرحلات الجوية في الولايات المتحدة

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الوكيل الاخباري - أعلنت عدة شركات طيران في الولايات المتحدة، السبت، إلغاء آلاف الرحلات الداخلية والخارجية خلال عطلة نهاية الأسبوع، تحسباً لعاصفة شتوية قادمة من الشمال الشرقي للبلاد.

وأفادت صحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية أن شركات الطيران في الولايات المتحدة ألغت، الجمعة، أكثر من 1450 رحلة داخلية وخارجية، وأجلت أكثر من 5 آلاف و650 رحلة أخرى كانت مجدولة خلال إجازة نهاية الأسبوع.

وذكرت الصحيفة أن العاصفة المرتقبة تسببت أيضاً في إلغاء أكثر من 3 آلاف و500 رحلة جوية كانت مجدولة السبت، كما تم بالفعل إلغاء المئات من رحلات الأحد، حسب موقع تتبع الرحلات FlightAware.

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