الوكيل الإخباري - أعربت عضو الكونغرس الأمريكي مارجوري تايلور غرين عن ثقتها بأن أوكرانيا لن تتمكن أبدا من إعادة الأموال الأمريكية التي قد تحصل عليها على شكل قروض من الولايات المتحدة.

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وكتبت غرين على صفحتها في موقع X: "من المقرر أن يمنح رئيس البرلمان جونسون أوكرانيا الأسبوع المقبل 60 مليار دولار يقول إن جزءا منها "قرض" لأوكرانيا.



هذا أمر مثير للسخرية والضحك تماما أن نحاول إقناع الشعب الأمريكي بأن أوكرانيا سوف ترد لنا هذه الأموال يوما ما!



حكومتنا تمول أوكرانيا بمليار دولار شهريا، فقط للحفاظ على استمرار عمل الحكومة الأوكرانية، حتى أننا ندفع معاشاتهم التقاعدية!



لكن هناك دولتان تستطيعان سداد مدفوعاتنا: إسرائيل وتايوان.



لماذا نمنح المال مجانا للدفاع عن بلدانهم و"نقرض" المال لأوكرانيا المفلسة والفاسدة، ولماذا لا تتوسط حكومتنا في السلام في أوكرانيا؟



الشعب الأمريكي ليس غبيا، وقد سئم من تغذية عمليات الاحتيال هذه".

RT