الثلاثاء 05-03-2024
الوكيل الاخباري
 

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الثلاثاء، 05-03-2024 10:47 ص

عطل مفاجئ يضرب أكبر شبكة في مصر ويعطل خدمات الاتصال والإنترنت

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الوكيل الإخباري- شهدت شبكة فودافون مصر، أكبر مشغل اتصالات في البلاد، عطلا فنيا مفاجئا في الساعات القليلة الماضية، مما أدى إلى تعطل خدمات الاتصال والإنترنت لملايين العملاء في جميع أنحاء مصر.

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واشتكى العديد من مستخدمي فودافون على منصات التواصل الاجتماعي من عدم قدرتهم على إجراء أو استقبال المكالمات، وكذلك من ضعف أو انقطاع خدمة الإنترنت على هواتفهم المحمولة.

ولم تعلن فودافون عن سبب العطل الفني حتى الآن، لكن بعض التوقعات تشير إلى أنه قد يكون ناتجًا عن عطل في أحد الكابلات الرئيسية للشبكة.

ونصح عدد من المستخدمين بتغيير شبكة فودافون من 4G الى 3G لتعمل الخدمات الصوتية بشكل طبيعي وهو ما قد يشير إلى وجود مشكلة بتغطية شبكة الجيل الرابع ما يؤثر على خدمات الانترنت عبر الموبايل ومكالمات الصوت عالية الجودة المعتمدة على الجيل الرابع VOLTE.

 




 

 


 

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