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السبت، 02-03-2024 02:00 م

تزامناً مع شهر رمضان .. مصر تشهد إنقلاب على حالة الطقس

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الوكيل الإخباري- تشهد مصر خلال الفترة القادمة التي ستتزامن مع حلول شهر رمضان تباينا في الضغط الجوي في مصر مما سيكون له تأثير كبير على البلاد، وسط تحذيرات شديدة من الأرصاد الجوية.

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وأرجعت خرائط الطقس ذلك التباين طبقا لمرور كتل هوائية مختلفة في خواصها، حيث ستتأثر عدة مناطق في مصر بكتل هوائية دافئة مصدرها الصحراء الغربية، ثم تعبر ليحل محلها كتل هوائية باردة مصدرها القارة الأوروبية.


وحذرت خرائط الطقس من أنه خلال شهر مارس سيكون هناك نشاط للرياح السطحية المثيرة للرمال والأتربة، ثم انخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار الغزيرة أحيانا، وقد تكون رعدية.


ومن المتوقع تكون الشبورة المائية على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية خلال الساعات الأولى من نهار رمضان.


وشددت الأرصاد الجوية على ضرورة توخي الحذر، وعدم تخفيف الملابس نهائيا خلال شهر مارس الجاري، لأنه مازلنا في فصل الشتاء حتى يوم 22 مارس، ويستمر الطقس المتقلب حتى أبريل.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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