عقوبات أميركية على شبكة لتمويل حزب الله

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الخزانة الأميركية مساء امس أنها فرضت عقوبات على شبكة لتبييض الأموال والالتفاف على العقوبات ساعدت رجل الأعمال اللبناني وجامع التحف الفنية ناظم أحمد الذي تعتبره الولايات المتحدة ممولا لحزب الله.



ويخضع أحمد لعقوبات وزارة الخزانة الأميركية منذ 2019 ويوصف بأنه تاجر "ألماس الدماء"، في إشارة إلى الألماس الذي ينتج في مناطق تشهد اضطرابات ويستخدم لتمويل حروب أو نزاعات مسلحة.



وأشارت الخزانة الأميركية إلى أنها تشتبه هذه المرة بضلوع أكثر من خمسين جهة، بين أفراد وشركات في مساعدة أحمد على الالتفاف على العقوبات الأميركية، موضحة أنها فرضت على هذه الجهات عقوبات تشمل تجميد أصولها في الولايات المتحدة ومنع أي شركة أميركية أو مواطن أميركي من التعامل معها تحت طائلة العقوبات.



كما أعلنت وزارة العدل الأميركية أنها بدأت بملاحقة أحمد بتهمة الالتفاف على العقوبات، حيث أجرى بحسب تقديرات الوزارة بين العامين 2020 و2022 تحويلات مالية قدرت بأكثر من 400 مليون دولار، بينها 160 مليونا "عبر النظام المصرفي الأميركي".

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