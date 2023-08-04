عقيد أمريكي يكشف الحقيقة المرعبة عن خسائر القوات الأوكرانية

الوكيل الاخباري- قال العقيد دوغلاس ماكغريغور، المستشار السابق بالبنتاغون، في مقابلة مع قناة جيريمي رايان سليت على "يوتيوب"، إن القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت أكبر الخسائر في مسرح العمليات.

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وقال العقيد إن "القوات الأوكرانية في حالة مروعة مما كان قبل عام، حيث لم يتبق سوى هيكل عظمي. حسبنا أن الأوكرانيين فقدوا ما بين 300 إلى 350 ألف شخص، وربما أكثر".



وأوضح العقيد ماكغريغور أن الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية، على الرغم من الإمداد الهائل بمعدات الناتو، فشل، وكانت نتيجته خسائر فادحة بين الأفراد. وأضاف أيضا أنه من غير المرجح أن تتمكن أوكرانيا قريبا من مواصلة أعمالها العدائية.

روسيا اليوم