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الخميس، 12-08-2021 03:54 م

عون: قرار رفع الدعم عن المحروقات له تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة

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الوكيل الإخباري - علق الرئيس اللبناني ميشال عون، على قرار المصرف المركزي برفع الدعم عن المحروقات، قائلا إن له تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة.

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وذكرت الرئاسة اللبنانية إن عون ذكر خلال لقائه حاكم المصرف المركزي رياض سلامة بحضور وزيري المالية والطاقة في البلاد، بالمداولات التي ركزت على قانون البطاقة التمويلية التي تربط رفع الدعم بإصدار هذه البطاقة، وكذلك بالموافقات الاستثنائية لمجلس الوزراء التي أجازت للمصرف إستعمال الإحتياطي الإلزامي لفتح اعتمادات لشراء المحروقات ومشتقاتها، وطالب سلامة التقيد بهذه النصوص.


وطالب عون حاكم مصرف لبنان في أي قرار يتخذه التنسيق مع السلطة الإجرائية التي ناط بها الدستور وضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات.

المصدر : روسيا اليوم 

 

 




 

 


 

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