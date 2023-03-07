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الثلاثاء، 07-03-2023 12:42 م

غرق 6 مصريين في نهر النيل

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الوكيل الإخباري- تعرض 6 مصريين بينهم طفلان للغرق في نهر النيل، حيث يعمل رجال المسطحات المائية والإنقاذ النهري في أسوان، اليوم الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالي في البحث عنهم.

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وتعرض المصريون للغرق أثناء استقلالهم مركبا في مياه نهر النيل بالقرب من مرسى أبو هور بمركز نصر النوبة في محافظة أسوان.

وقامت القوات بتكثيف جهودها، وذلك بعد انتشال شخص على قيد الحياة، فيما يتم تكثيف البحث لانتشال الـ 6 في ظل ظروف الطقس الصعبة.

وتلقت غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام أسوان، بلاغا بوقوع حادث غرق لفلوكة في نهر النيل يستقلها 7 أشخاص بالقرب من مرسى أبو هور بمركز نصر النوبة، ولفت المحافظ بأن موجة الطقس المتقلب وسوء الأحوال الجوية ووجود رياح سريعة محملة بالأتربة، السبب في تعرض الفلوكة النيلية للغرق.

 

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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