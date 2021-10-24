الأحد 24-10-2021
الوكيل الاخباري

مديريتا أوقاف وثقافة مأدبا تحتفلان بذكرى المولد النبوي

يوم مفتوح لتنمية مهارات طلبة هندسة الهاشمية

غواتيمالا تفرض حظرا للتجول في مقاطعة شهدت احتجاجات

محتجون على مخالفات اوامر الدفاع يغلقون طريقاً بالكرك - صور

السعودية تلغي الـ15 يوما بين العمرتين وتتيح الحجز بعد انتهاء التصريح

بلدية الرصيفة تضع خطة طوارئ استعدادا لفصل الشتاء

السعودية توطن مهنا جديدة لتوفير 32 ألف وظيفة

الجامعة العربية تشيد بالأردن لإنشاء المركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية

مباحثات اردنية جزائرية في مجال التنمية الاجتماعية

انضمام مشاريع ريادية لمشروع حاضنة الابتكار بالبحوث الزراعية

الأحد، 24-10-2021 09:31 م

غواتيمالا تفرض حظرا للتجول في مقاطعة شهدت احتجاجات

6175a2ed423604467e4163d6


الوكيل الاخباري - أعلنت حكومة غواتيمالا يوم الأحد حظر التجوال لمدة شهر ومنعت التجمعات العامة في مقاطعة إيزابال الساحلية الشمالية بعد يومين من الاحتجاجات ضد مشروع للتعدين.

وواجه آلاف من رجال الشرطة متظاهرين غاضبين على مشروع منجم للنيكل تديره شركة "سولواي انفيستمنت غروب" ومقرها سويسرا.

وقال المحتجون إنه لم تتم استشارتهم بشأن المنجم، ورشقوا قوات الشرطة بالحجارة التي ردت بالغاز المسيل للدموع والحجارة أيضا.

وعلقت أعلى محكمة في البلاد العمليات في منجم "فينكس" لأنها قضت بأن جماعات السكان الأصليين في المنطقة لم تتم استشارتها بشكل مناسب بشأن المشروع.

اضافة اعلان

 

المصدر: روسيا ليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
61759ff442360406595b8b4a

السعودية تلغي الـ15 يوما بين العمرتين وتتيح الحجز بعد انتهاء التصريح

617587c44c59b73ade06d408

السعودية توطن مهنا جديدة لتوفير 32 ألف وظيفة

61758c0042360405cc736351

إعصار ريك يقترب من ساحل المكسيك على المحيط الهادئ

617582d642360407f241249b

السعودية وجهة رئيس الحكومة المغربية في أول مهمة خارجية

10202123161639756410108

العراق يرفض تصنيفه بين الدول الأشد جوعا في العالم

8

العراق يطالب بالتفاهم مع ايران بشأن الحصص المائية