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الأربعاء، 07-12-2022 10:24 ص

غوتيريس يدعو إلى إبرام اتفاق سلام مع الطبيعة

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الوكيل الاخباري- دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الليلة الماضية، إلى إبرام اتفاق سلام مع الطبيعة من أجل توريث الأجيال القادمة عالما أفضل، وأكثر اخضرارا.

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وقال غوتيريس في مؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي المنعقد في مدينة مونتريال الكندية، إنه يجب على الحكومات وضع خطط عمل وطنية جريئة عبر جميع الوزارات، من المالية والغذاء إلى الطاقة والبنية التحتية، مشيرا إلى أن إزالة الغابات والتصحر يؤديان إلى خلق أراضٍ قاحلة من نظم إيكولوجية كانت مزدهرة ذات يوم فيما سيؤدي الإنتاج والاستهلاك غير المستدامين إلى زيادة الانبعاثات بشكل كبير.


وأضاف أن الشركات متعددة الجنسيات تملأ حساباتها المصرفية بينما تفرغ عالمنا من الهدايا الطبيعية، محذرا من أن النظم البيئية أصبحت مجرد أدوات من أجل الربح.

 

بترا

 




 

 


 

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