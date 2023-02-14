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الثلاثاء، 14-02-2023 09:16 ص

غوتيريش يرحب بقرار سوريا فتح معبرين مع تركيا لإيصال المساعدات

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الوكيل الإخباري - رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش الليلة الماضية، بقرار الرئيس السوري بشار الأسد بفتح نقطتي عبور باب السلام والراعي من تركيا إلى شمال غرب سوريا لفترة أولية مدتها ثلاثة أشهر للسماح بتسليم المساعدات الإنسانية.

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وقال غوتيريش، في بيان صحفي، "مع استمرار ارتفاع حصيلة زلزال 6 شباط، أصبح توفير الغذاء والصحة والتغذية والحماية والمأوى والإمدادات الشتوية وغيرها من الإمدادات المنقذة للحياة لجميع الملايين من الأشخاص المتضررين أمرًا ملحًا للغاية".


وأضاف غوتيريش أن فتح نقاط العبور سيسمح بدخول المزيد من المساعدات بشكل أسرع، مشيرا إلى أهمية تسهيل وصول المساعدات الإنسانية وتسريع الموافقة على التأشيرات وتسهيل السفر بين المراكز أيضا.

 

بترا

 


 




 

 


 

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