غوتيريش يطالب قادة الدول قبيل اجتماعهم بالعمل لصالح العالم

الوكيل الاخباري- دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الأربعاء، قادة الدول إلى اغتنام فرصة قرب اجتماعات الجمعية العامة رفيعة المستوى للعمل من أجل صالح العالم.

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وتبدأ الثلاثاء المقبل مداولات الجمعية العامة، بحضور ملوك ورؤساء العالم وهو الحدث الأكبر الذي تتخلله اجتماعات إقليمية وثنائية بين القادة وأخرى على شكل قمم مصغرة.



وقال غوتريش، في مؤتمر صحفي، إن "العمل هو ما يحتاج إليه العالم"، مشيرا إلى التحديات الهائلة التي تواجه البشرية بما فيها حالة الطوارئ المناخية المتفاقمة والصراعات المتصاعدة، وأزمة تكاليف المعيشة العالمية،والاضطرابات التكنولوجية الهائلة.