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الخميس، 15-06-2023 02:53 م

فرقاطة حربية روسية تحمل أقوى صاروخ تظهر في ميناء مصري

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الوكيل الإخباري- ظهرت فرقاطة الأسطول الشمالي الروسي الأدميرال "غورشكوف" في ميناء الإسكندرية بمصر، خلال زيارة قامت بها في الفترة من 12 لـ15 يونيو الجاري.

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وقام طاقم الفرقاطة الروسية بالاحتفال يوم 12 يونيو، باليوم الوطني لروسيا في احتفالية خاصة بالقنصلية العامة الروسية بالغردقة.

يذكر أن طاقم الفرقاطة "الأدميرال غورشكوف"، أجرى تدريبات بداية العام الجاري في مناطق الجزء الغربي من المحيط الأطلسي، على استخدام أسلحة الصواريخ الأسرع من الصوت "زيركون" باستخدام المحاكاة الحاسوبية.

ونفذ طاقم الفرقاطة "غورشكوف" تدريبا لإطلاق الصاروخ الفرط صوتي "زيركون" على هدف محتمل يمثل سفينة عدو افتراضية على مسافة تزيد على 900 كيلومتر.

وأظهر طاقم السفينة، أثناء تنفيذ مهمة التدريب، تنسيقا عاليا للإجراءات.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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