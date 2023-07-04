فرنسا.. اعتقال أكثر من 70 شخصا الليلة الماضية على خلفية الاضطرابات الأخيرة

الوكيل الاخباري- أفادت وسائل إعلام فرنسية بأن الأجهزة الأمنية اعتقلت أكثر من 70 شخصا الليلة الماضية على خلفية أعمال الشغب التي اندلعت بعد مقتل مراهق يبلغ من العمر 17 عاما على يد شرطي.

اضافة اعلان

وقالت قناة "BFMTV" إنه وفقا لآخر المعطيات الصادرة عن وزارة الداخلية الفرنسية تم القبض على 72 شخصا في فرنسا الليلة الماضية.



وأشارت القناة إلى أن 24 شخصا تم اعتقالهم في منطقة باريس.



تجدر الإشارة إلى أنه في صباح الثلاثاء الماضي، أطلق ضابط شرطة النار على شاب يبلغ من العمر 17 عاما أثناء تفتيش طريق في نانتير ما أدى إلى مقتله، ووفقا لمسؤولي الأمن فإن الشاب لم يمتثل لمطالبهم.



اندلعت أعمال شغب واستمرت عدة أيام، وبحسب وزارة الداخلية، فقد تم إحراق 3.8 ألف سيارة، كما تعرضت مباني الشرطة والحكومة لهجمات وأعمال تخريب.

روسيا اليوم