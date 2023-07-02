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الأحد، 02-07-2023 06:42 ص

الشرطة الفرنسية تعتقل 486 شخصا خلال الاحتجاجات

ط


الوكيل الاخباري - قالت وكالة "فرانس برس"، نقلا عن بيانات وزارة الداخلية في فرنسا إنه تم اعتقال 486 شخصا خلال الاحتجاجات الليلة الماضية.


وجاء في التقرير: "في الساعة 3.30 صباحا بالتوقيت الفرنسي، لم تحدد وزارة الداخلية أي حوادث خطيرة وأبلغت عن 486 حالة اعتقال في جميع أنحاء البلاد".

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ونشرت فرنسا 45 ألف شرطي ودركي مدعومين بآليات مدرعة لضبط أعمال الشغب التي اندلعت إثر مقتل المراهق نائل البالغ 17 عاما برصاص شرطي خلال تدقيق مروري في إحدى ضواحي باريس في الثلاثاء.


من جهتها قالت قناة BFMTV التلفزيونية، إنه تم إضرام النيران في أكثر من 1300 سيارة و 234 مبنى في فرنسا خلال الليلة الماضية أثناء أعمال الشغب. 


صباح يوم الثلاثاء الماضي، قام أحد رجال الشرطة بقتل فتى مراهق يبلغ من العمر 17 عاما أثناء تفتيش على طريق في نانتير بعد رفض الامتثال لطلب الشرطة. بعد ذلك اندلعت في عدد من المدن الفرنسية أعمال شغب لا تزال مستمرة منذ عدة أيام.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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