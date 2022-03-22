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الثلاثاء، 22-03-2022 08:02 ص

فرنسا ترسل 55 طنا من المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا

فرنسا 2


الوكيل الإخباري - أعلنت فرنسا أنها أرسلت إلى أوكرانيا عبر بولندا 55 طنا من المساعدات الإنسانية تشتمل على معدات طبية وأجهزة كمبيوتر وحليب أطفال ومولدات كهرباء.

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وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، أمس الاثنين، إن هذه المساعدة العاجلة وقيمتها حوالى 2.4 مليون يورو، أرسلت من باريس إلى وارسو (بولندا) على متن طائرة شحن.


وأوضح البيان أنه "بالتعاون مع السلطات البولندية، سيتم تسليم هذه المواد إلى السلطات الأوكرانية بدون تأخير".


وأضاف أن المعدات الطبية، وزِنتها 10 أطنان، تشتمل على وجه الخصوص على عشر مولدات أوكسجين مخصصة لوحدات العناية المركزة، بالإضافة إلى 9 أطنان من الأدوية.


وتضم المساعدات أيضا 31 مولدة كهربائية، من بينها 6 مولدات ذات قدرة عالية "تهدف إلى تعزيز السلامة الكهربائية لمنشآت صحية أوكرانية".


وتتضمن شحنة المساعدات أيضا 8 أطنان من أجهزة الكمبيوتر والاتصالات: هواتف ذكية وأجهزة كمبيوتر وأجهزة راوتر، بالإضافة إلى 60 كيلومترا من الألياف الضوئية.
وهذه المساعدات عبارة عن هبات شاركت في تقديمها بلديات وشركات فرنسية.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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