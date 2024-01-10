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الأربعاء، 10-01-2024 03:13 م

فريق نافالني يدعو إلى التظاهر في الذكرى الثالثة لسجنه

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الوكيل الإخباري - دعت حركة المعارضة الروسية إلى تنظيم تظاهرات في مختلف أنحاء العالم، لإحياء الذكرى الثالثة لسجن المعارض البارز أليكسي نافالني، في 21 يناير (كانون الثاني).

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وقال فريق نافالني إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحتجز واحدا من أشد منتقديه في مستعمرة سجون بالقطب الشمالي لإسكاته.


وكتب المعارض ليونيد فولكوف، الذي فر إلى الخارج، عبر «تلغرام» مساء أمس الثلاثاء «لا تدعوا بوتين يفوز».


ولا يجري التخطيط للتظاهر إلا في الخارج، لأن السلطات الروسية تقمع المعارضين.

يذكر أن نافالني محتجز في سجن «الدب القطبي» في منطقة يامال بسيبريا منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

 

الشرق الأوسط

 




 

 


 

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