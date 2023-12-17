أمير الكويت الجديد يذرف الدموع بمراسم دفن أخيه الشيخ نواف الأحمد الصباح - فيديو

الوكيل الإخباري - تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور لأمير الكويت الجديد، الشيخ مشعل في مراسم دفن أخيه أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الصباح.

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ووفق الفيديوهات المتداولة فقد ذرف أمير الكويت الجديد الدموع حزنا على وفاة أخيه الراحل الشيخ نواف.



وحضر الشيخ مشعل مراسم دفن أخيه في مقبرة الصليبيخات، صباح اليوم الأحد، بعد أداء صلاة الجنازة في مسجد بلال بن رباح في منطقة الصديق.



ونادى مجلس الوزراء الكويتي، في وقت لاحق السبت، بولي العهد الكويتي، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أميرا للبلاد، خلفا لأخيه الشيخ نواف الذي أعلن عن وفاته أمس السبت.



ويذكر أن الشيخ مشعل تولى ولاية العهد في الكويت في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2020 بتزكية سامية من الأمير الراحل، الشيخ نواف الأحمد الصباح ومبايعة مجلس الأمة.

CNN